Firenze, 36enne muore dopo il parto per la rottura milza e arresto cardiaco: procura indaga per omicidio colposo

È morta nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 ottobre Annalisa Casali, una 36enne fiorentina che era stata ricoverata all'Ospedale Careggi di Firenze per dare alla luce il primo figlio. La gravidanza si era svolta senza problemi, così come il parto naturale. A poche ore dalla nascita del piccolo Samuele, però, la donna ha iniziato a stare male. La procura indaga per omicidio colposo. Rinviati i funerali.