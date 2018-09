Chiesa, il vescovo Livorno: due guarigioni miracolose a Montenero

Due "guarigioni miracolose" sarebbero avvenute nel santuario di Montenero . Lo ha annunciato il vescovo di Livorno monsignor Simone Giusti, durante la messa in ricordo delle vittime dell'alluvione che un anno fa ha colpito la città labronica. I due "miracoli" riguarderebbero un bambino italo-americano , gravemente ammalato, e una persona di Firenze guarita da un tumore .

I due "miracoli" - "A gennaio una persona di Firenze è salita a Montenero, ha fatto una supplica ed è guarita dal tumore che aveva - ha spiegato Giusti -. Ad aprile una coppia di italo-americani, arrivati con una crociera, e che avevano un bambino gravemente malato, hanno fatto una supplica; ebbene nei giorni in cui erano al santuario il bambino è guarito".



Giusti ha raccontato di aver incontrato la coppia "quando sono tornati per portare un ex-voto e ringraziare la Madonna di Montenero per quello che è avvenuto".