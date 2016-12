Arezzo, cade da finestra: grave

Un uomo di 44 anni è ricoverato all'ospedale fiorentino di Careggi dopo essere precipitato dalla finestra, mentre stava aggiustando la zanzariera, a San Giovanni Valdarno (Arezzo). Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo è precipitato per sette metri. I carabinieri stanno svolgendo accertamenti sull'accaduto. Soccorso dal personale del 118, il quarantaquattrenne è stato intubato e trasportato in ambulanza a Careggi.