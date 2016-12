Arezzo, 40enne partorisce in strada: madre e figlia stanno bene

Una 40enne di Cortona, nell'Aretino, ha partorito in strada martedì sera dando alla luce una bambina prima di arrivare in ospedale: madre e figlia sono in buone condizioni. La coppia, assieme al marito, stava cercando di raggiungere Perugia dove avrebbe voluto far nascere la secondogenita quando sono iniziate le doglie. La donna, seguita al telefono da un operatore del 118, ha partorito prima ancora che l'ambulanza riuscisse a raggiungerla.