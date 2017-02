Arezzo, 18enne uccide il padre a fucilate durante una lite

Un 18enne ha ucciso il padre a fucilate durante una lite in una villetta alle porte di Lucignano, nell'Aretino, e poi ha chiamato i carabinieri. Vittima dell'omicidio è Raffaele Ciriello, fabbro 51enne. L'arma del delitto, una doppietta regolarmente detenuta in casa, è stata recuperata dagli investigatori. Da chiarire i motivi che hanno fatto degenerare la discussione in tragedia.