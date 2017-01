Affittopoli a Firenze: appartamenti in pieno centro concessi a prezzi stracciati

La Soprintendenza di Firenze avrebbe concesso appartamenti in affitto a propri dipendenti, a un prezzo sensibilmente inferiore a quelli di mercato, comportando un danno erariale da 3 milioni di euro . E' quanto è stato accertato dai finanzieri del Comando Provinciale della città, in un'operazione denominata " Affittopoli ". Secondo il comunicato, i responsabili sarebbero due dipendenti della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato che avrebbero agevolaro amici, colleghi o conoscenti. Ad esempio, per un alloggio di poco più di 130 mq, ubicato in Piazza Pitti, veniva corrisposto un canone mensile di appena 335 euro, a fronte di un valore minimo di mercato di 1700 euro mensili.

Le indagini hanno focalizzato l'attenzione sulle modalità di concessione e l'utilizzo in locazione di 70 appartamenti, di proprietà dello Stato e in consegna alla Soprintendenza, ubicati in Palazzo Pitti - Giardino di Boboli, nelle Ville Medicee della Petraia e di Poggio a Caiano, in provincia di Prato. Gli immobili sarebbero stati affittati dalla Soprintendenza a propri dipendenti, in servizio o in pensione, e a loro familiari a prezzi di gran lunga inferiori rispetto a quelli di libero mercato.