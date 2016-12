Gioca al bingo con il prete e abbandona i bimbi in auto

18:22 - Un prete e la sua perpetua vanno a giocare al bingo e abbandonano i figli della donna di 11 e 2 anni in auto in piena notte. L'incredibile episodio è successo nel Pisano, e per i due è scattata immediata la denuncia per abbandono di minore. Secondo La Nazione, la ragazza si sarebbe difesa dicendo che si era comunque occupata dei bimbi uscendo ripetutamente per rifocillarli, versione però smentita dalle telecamere di videosorveglianza.

I due bambini sono stati trovati da una pattuglia dei carabinieri durante una perlustrazione di routine nella notte tra domenica e lunedì. Gli agenti hanno notato un ragazzino davanti a un'auto parcheggiata all'esterno del PalaBingo di Navacchio. "Sto aspettando la mamma che è andata a giocare", la risposta alla domanda su cosa ci facesse tutto solo in piena notte. Ben presto gli uomini dell’Arma si sono accorti che il ragazzino era in compagnia: all'interno della vettura, infatti, stava dormendo la sorellina di due anni. Sia per la quarantenne ucraina che per il prete è scattata una denuncia a piede libero per abbandono di minori.



Il vescovo di Volterra difende il parroco - "Non ha fatto nulla di strano e in fondo i figli non sono suoi. Non c'è stato alcun abbandono di minore". Queste le parole di monsignor Alberto Silvani, vescovo di Volterra, diocesi della quale fa parte il sacerdote denunciato, interpellato dall'Ansa. "In ogni caso - aggiunge Silvani - sarà il parroco a rispondere davanti alla sua coscienza, e la diocesi non prenderà nei suoi confronti alcun provvedimento".