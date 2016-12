20:00 - "Mercoledì sarà decisamente il giorno giusto" per la partenza del relitto della Concordia dall'Isola del Giglio per Genova. Lo ha confermato il "regista" dell'operazione, Nick Sloane, dopo l'ennesimo rinvio. "Non c'è più nessuna giustificazione per non partire, salvo il meteorite", ha sottolineato il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, sul posto per seguire le operazioni.

Concluso il rigalleggiamento - Il responsabile di Costa per la Concordia, Franco Porcellacchia, ha detto che "le operazioni di rigalleggiamento sono terminate in modo soddisfacente. Sulla nave c'è una bandiera con la P: pronta a partire. La nave parte mercoledì mattina, è pronta. Ora ci saranno solo operazioni per valutare il massimo sollevamento che riusciremo a dare alla nave". Insomma, il via libera è ufficiale, ed è stato dato in una riunione tenuta tra gli addetti ai lavori.



Schettino: "Ho fiducia, andrà bene" - "Ho fiducia, sicuramente andrà tutto bene". L'ex comandante della Concordia, Francesco Schettino, lo ha confidato all'editore Piero Graus nel corso della festa che si è tenuta ad Ischia. "E' profondamente colpito da quel che è accaduto - dice l'editore - si porta dentro un dolore fortissimo".



Gabrielli: "Tempo buono fino a domenica" - "Il meteo - ha spiegato Gabrielli - va migliorando e avremo una buona finestra fino a domenica", quando la Concordia dovrebbe raggiungere Genova. Gabrielli ha quindi parlato di "buone notizie" aggiungendo che la riemersione della Concordia non è ancora conclusa: "In teoria potrebbero arrivare addirittura ancora fino a tre metri, ma non stresseranno la struttura fino a questo punto".



Sloane: "Dalle 8,30 le prime manovre" - "Mercoledì mattina il nostro programma prevede la partenza della Concordia", ha detto ancora Sloane. "La Costa Concordia sarà libera e potrà procedere verso Genova. I controlli dei sistemi idraulici inizieranno alle 6 e dopo le 8,30 inizieranno le prime manovre".



Galletti: "Fase delicata, mantenere alta la guardia" - "Il trasporto è una fase altrettanto delicata e dunque non dobbiamo abbassare la guardia", ha detto il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti. Quanto ai ritardi il ministro ha parlato di vicende "compatibili" con le difficoltà dell'operazione: "Non dobbiamo aver fretta, l'importante è far bene". Galletti ha quindi spiegato che il governo ha fornito alla Francia tutte le informazioni e le garanzie relative all'ultimo viaggio della Concordia.



Issata la bandiera blu - La "Blue Peter", la bandiera che in gergo marinaro significa "nave pronta a partire", è stata issata sulla parte più alta del relitto della Costa Concordia. La bandiera è comparsa anche se le operazioni di rigalleggiamento al Giglio non sono state dichiarate concluse.