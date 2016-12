Concordia, ascoltato in aula l'audio dell'impatto della nave con i fondali

14:05 - La registrazione audio in cui si sente il rumore dell'impatto della Costa Concordia contro i fondali e gli scogli del Giglio, la sera del naufragio il 13 gennaio 2012, è stata fatta ascoltare in aula nel processo in corso a Grosseto. Il file registrato dalla scatola nera è stato utilizzato nella ricostruzione della rotta che venne seguita e messo a comparazione con la carta originale tracciata su ordine di Francesco Schettino.