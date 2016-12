Arno in piena, paura a Pisa

12:26 - L'ondata di piena dell'Arno che sta tenendo in apprensione la città di Pisa con una portata stimata tra i 2500 e i 3000 metri cubi al secondo come non accadeva da 20 anni. In Prefettura è riunito il centro operativo soccorsi. Lungo le sponde dell'Arno, nel centro storico di Pisa, sono state collocate le paratie per aumentare la protezione. A Pontedera è stato aperto anche il canale scolmatore per diminuire la portata dell'Arno nella sua corsa verso il mare.