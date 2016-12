Torino, allarme serpenti nel cortile di un asilo: per la dirigente scolastica "non fanno male a nessuno"

A denunciare la presenza dei serpenti nel giardino e tra i giochi dei bambini sono stati gli stessi genitori, che hanno documentato il problema con foto e video. In un filmato girato da una mamma con lo smartphone si vede una biscia che striscia dentro un tombino. Ma non sarebbe l'unico episodio: nel cortile è stata ritrovata e immortalata anche la pelle di un serpente lunga due metri.



A tal proposito la dirigente della scuola materna ha parlato di un "momento educativo per i bambini", dato che hanno potuto studiare e toccare con mano il rettile. Inoltre, poiché quelle in questione non sono specie velenose o aggressive, per la responsabile i serpenti possono anche rimanere lì dove sono, anche perché contribuiscono a tenere lontani i topi. Da qui l'accesa polemica: i genitori, preoccupati per l'incolumità dei propri bambini, hanno criticato la dirigente minacciando di "togliere i bambini dalla scuola se sarà il caso". Nel frattempo sono intervenuti presentando un'interpellanza comunale sulla questione.