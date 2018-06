16 maggio 2018 19:21 Tokyo, lʼattore Mazzarella lancia un appello per il figlio che rischia il carcere Piero Mazzarella ha investito una donna con la bicicletta. La vittima ha riportato una frattura al bacino e il giovane potrebbe essere condannato per lesioni

Sembrava un banale incidente. Una donna viene investita da un uomo in bicicletta. Il ragazzo alla guida la soccorre subito e la vittima viene trasportata in ambulanza all'ospedale, dove le diagnosticano una frattura di un osso del bacino. Il problema è che è successo a Tokyo e il ciclista, che attualmente si trova nella caserma di Ikegami, rischia una condanna a 5 anni per lesioni. Si chiama Piero Mazzarella ed è il figlio dell'attore Marcello Mazzarella, che lanciato un video-appello.

L'incidenteE' successo il 2 maggio, solo otto giorni prima del suo rientro in Italia dalla vacanza in Giappone. Piero Vincent Mazzarella, 27 anni, sta andando in bicicletta per le strade di Tokyo, quando investe una donna. Si ferma subito e chiama un'ambulanza. Alla vittima viene diagnosticata una frattura dell'ischio, un osso del bacino. Questa, per le autorità giapponesi, è una ragione sufficiente a rinchiudere il giovane nella caserma di Ikegami. "In Giappone il giudice ha 23 giorni di tempo per indagare e pronunciarsi sul destino di mio figlio", ha spiegato l'attore Mazzarella a Repubblica. "E, fino a prova contraria, la sua unica colpa è quella di avere investito e ferito (in maniera non grave) una persona con la bicicletta. Per questo rischia una condanna a cinque anni di carcere. Lo trovo semplicemente assurdo".