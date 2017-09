Terrorismo, controllati 27mila mezzi pesanti in tre giorni

La polizia ha messo a segno una grande operazione antiterrorismo in tutte le province italiane, in "risposta" all'attentato di Barcellona. Nelle giornate del 28, 29 e 30 agosto gli agenti hanno controllato 27.043 furgoni e mezzi pesanti in prossimità dei centri storici delle città, sequestrandone 157. Sono stati 24 gli arresti (la maggior parte per reati di droga) e 114 le persone denunciate, tra le 32.619 controllate, di cui 5.634 stranieri.