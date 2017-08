Barcellona, furgone sulla folla nel centro della città: 13 morti | L'Isis rivendica

"Possiamo confermare che ci sono 13 morti e piu' di 100 feriti" ma "questa cifra dei feriti potrebbe crescere, come pure il numero di morti" dal momento che "alcuni dei feriti sono in condizioni gravi". È il nuovo bilancio dell'attacco di Barcellona comunicato in conferenza stampa dal responsabile degli Interni del governo della Generalitat di Barcellona, Joaquim Forn. "Stiamo lavorando in maniera rapida per identificare le persone fornendo notizie ai consolati", ha aggiunto.