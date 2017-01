Terremoto, scuole chiuse anche giovedì in molte città delle Marche

Le scuole rimarranno chiuse anche giovedì in diverse città delle Marche dopo le scosse di terremoto che hanno colpito di nuovo il Centro Italia. A Macerata, dove le lezioni erano già state sospese da due giorni per la neve, si tornerà in classe solo il 23 gennaio. Istituti off-limits anche ad Ascoli Piceno e ad Urbino per disporre sopralluoghi di verifica nei diversi edifici.