Terremoto, Boeri: senza parole, si tratta di un gigantesco equivoco

"Sono sereno e tranquillo. Credo che si tratti di un gigantesco equivoco". Lo ha detto l'architetto Stefano Boeri, commentando l'avviso di garanzia ricevuto da lui e dal sindaco di Norcia Nicola Alemanno per il centro polivalente della cittadina umbra, costruito dopo il terremoto e ora sequestrato. "Sono senza parole. Non so come si faccia a dire che non è temporaneo: è smontabile e rimontabile completamente".