Sud Italia, temporali in arrivo: allerta meteo in nove regioni

Temporali in arrivo su gran parte del sud del Paese e soprattutto su Sardegna, Sicilia e Calabria. La Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con allerta gialla per nove regioni. I primi temporali arriveranno sulla Sardegna, per estendersi in nottata alla Sicilia e alla Calabria. Condizioni particolarmente critiche in Lazio, Sicilia, Sardegna, Calabria, Marche, Umbria, Abruzzo e nell'area salentina della Puglia.