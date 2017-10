Studenti, tensioni a Milano e Roma contro il sistema scuola-lavoro: "Sfruttamento"

Studenti in piazza in tutta Italia, per una mobilitazione che coinvolge associazioni e collettivi studenteschi. Tra i motivi della protesta, le derive dell' alternanza scuola-lavoro , ma anche le scarse risorse riservate all'istruzione pubblica e le condizioni dell'edilizia scolastica. In 70 città molti ragazzi si presentano in "tuta blu" per protestare contro lo sfruttamento e per un'alternanza di qualità. Tensioni nei cortei di Milano e Roma.

Contro l'alternanza scuola-lavoro - "Questo è il primo sciopero contro l'alternanza scuola lavoro - dice Francesca Picci, coordinatrice nazionale dell'Unione studenti -. Chiediamo al ministero dell'Istruzione che fine abbia fatto lo statuto delle studentesse e degli studenti in alternanza scuola-lavoro e il codice etico per le aziende. Siamo stanchi di aspettare. Viviamo sulla nostra pelle i disagi di questo modello di alternanza scuola-lavoro, noi siamo studenti, non merce nelle mani delle aziende".



Tirocini-sfruttamento - In piazza ci saranno anche gli universitari per denunciare i mali dei tirocini-fruttamento. "Siamo stanchi di vedere i nostri percorsi di studi degradati a manodopera a basso costo per enti, privati e imprese - spiega Andrea Torti, coordinatore nazionale di Link Coordinamento universitario -. Con la campagna Formazione precaria abbiamo lanciato un'inchiesta, con lo scopo di portare alla luce lo sfruttamento nei percorsi accademici".



Le richieste degli studenti - Servono maggiori risorse per istruzione e ricerca, dice Martina Carpani, coordinatrice nazionale di Rete della conoscenza, che aggiunge: "La scuola e l'università non devono essere asservite al profitto degli sfruttatori, semmai devono cambiare il mondo del lavoro. L'istruzione deve essere garantita a tutti abolendo il numero chiuso all'università e istituendo il reddito di formazione universale".



Tensioni a Milano - A Milano, una ventina di giovani con il volto coperto hanno imbrattato, con spray e farina la saracinesca del circolo del Pd "Aldo Aniasi" di corso Garibaldi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La scritta riporta la frase "nemici di lavoratori e studenti" in rosso sulla saracinesca. Uova, pomodori, vernice e fumogeni sono stati lanciati contro il McDonald's di piazza XXIV Maggio. Imbrattato anche l'ingresso della Camera di commercio di via Meravigli.



Denunciata aggressione a Roma - Gli studenti aderenti alle manifestazioni di Roma hanno denunciato un'aggressione "fascista" subita davanti al liceo Russell, dove "un gruppo di 20 ragazzi, aderenti a Lotta Studentesca, la struttura giovanile di Forza Nuova, si è scagliato con violenza contro i manifestanti, strappando manifesti e striscioni". Un ragazzo sarebbe stato colpito al volto.