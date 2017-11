19 agosto 2017 13:52 Scuola, Codacons: stangata in arrivo, oltre 500 euro a studente Tra zaini, penne e diari si spenderà in media il 2,5% in più rispetto al 2016. E con i libri si arriverà a 1.100 euro

Arriva la stangata di settembre per le spese legate alla scuola. Le famiglie italiane, con l'avvicinarsi della ripresa delle lezioni, sono infatti alle prese con prezzi in forte crescita per penne, diari, quaderni, zaini, astucci. Il Codacons ha calcolato un rincaro medio del 2,5%, con punte del 3,9% per gli zainetti griffati. Si stima una spesa oltre i 500 euro a studente. Senza contare i libri di testo, altra voce di spesa particolarmente pesante che può far arrivare il conto a 1.100 euro.

Fino a 1.100 euro a studentePer la prima volta, dunque, la spesa per il materiale scolastico sfonderà la soglia dei 500 euro a studente, raggiungendo durante l'anno scolastico 2017/2018 quota 511 euro ad alunno su base annua, cui va aggiunto il costo per libri di testo, altra voce che inciderà pesantemente sui portafogli delle famiglie italiane, variabile a seconda del grado di istruzione e della scuola. In totale la spesa complessiva può arrivare a un picco di 1.100 euro a studente.