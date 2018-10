"Quella sera è il più grande rammarico della mia vita. Ci penso giorno e notte. Non rifarei nulla". A parlare, per la prima volta, è Marco Camuffo, l'ex carabiniere condannato a 4 anni e 8 mesi con rito abbreviato per lo stupro delle due studentesse americane a Firenze. "Chiedo scusa alla mia famiglia per il dolore che ho provocato loro". Ma il 45enne respinge deciso l'accusa di stupro: "E' stato un rapporto consenziente".