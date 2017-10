Striscia la Notizia, Roma pullula di falsi invalidi

Passo strascicato, sguardo basso e schiena curva. È così che i falsi invalidi a Roma cercano di intenerire i passanti per farsi lasciare qualche spicciolo, salvo poi allontanarsi camminando tranquilli, senza più bisogno di quella stampella che prima era il loro sostegno. Uomini, donne, persino una ragazza che si finge un'anziana signora, ognuno con il bicchierino in mano e lo sguardo supplichevole, ma l'inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione non ci casca e smaschera subito alcuni di loro. Addirittura in Vaticano c'è un donna che regola un giro di falsi invalidi, indicando loro dove spostarsi a seconda della necessità.