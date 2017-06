17 giugno 2017 12:57 Stazione Afragola, lʼombra dei rifiuti tossici e la mancanza di autorizzazioni A dieci giorni dallʼinaugurazione in pompa magna, i Nas hanno chiuso il bar e il parcheggio

Potrebbero esserci dei rifiuti tossici nel sottosuolo della nuova stazione Tav di Afragola, disegnata dall'archistar anglo-irachena Zaha Hadid,inaugurata in pompa magna il 6 giugno scorso come il fiore all'occhiello della Campania, alla presenza del premier Gentiloni e delle autorità locali. La Procura ha inviato i Nas, che hanno già disposto la chiusura della zona parcheggi e del bar per mancanza di autorizzazioni. Nei prossimi giorni potrebbe essere necessario anche qualche carotaggio dei terreni.

Stazione Afragola, la cattedrale nelle campagne napoletane 1 di 6 LaPresse LaPresse Stazione Afragola, la cattedrale nelle campagne napoletane 2 di 6 Ansa Ansa Stazione Afragola, la cattedrale nelle campagne napoletane 3 di 6 Ansa Ansa Stazione Afragola, la cattedrale nelle campagne napoletane 4 di 6 Ansa Ansa Stazione Afragola, la cattedrale nelle campagne napoletane 5 di 6 Ansa Ansa Stazione Afragola, la cattedrale nelle campagne napoletane 6 di 6 Ansa Ansa Stazione Afragola, la cattedrale nelle campagne napoletane leggi dopo slideshow ingrandisci La Procura ci vuole vedere chiaro e ha disposto un'ispezione in quella che, nel progetto di chi ha voluto la realizzazione di quest'opera, nel 2022 dovrebbe portare milioni di passeggeri verso Reggio Calabria, Puglia e Sicilia. Al momento questa cattedrale nel deserto ha mostrato diverse lacune: mancanza di uscite di sicurezza a norma, dikit per il pronto soccorso, defibrillatori, condizionatori di aria funzionanti e non solo. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, i Nas hanno trovato anche un'auto semi-sotterrata, un rifiuto speciale che certamente non doveva essere smaltito in quell'area.

Nei prossimi giorni verrà vagliata la composizione dei terreni sopra i quali sono state costruite le fondamenta e le opere della stazione, costata quasi 100 milioni di euro e non ancora terminata. Il sospetto è che sotto ci possano essere rifiuti speciali di ogni genere nel sottosuolo di una zona, dove per anni la camorra ha smaltito in maniera illecita tonnellate e tonnellate di rifiuti tossici, come bidoni pieni di amianto, materiali di scarto di lavorazioni industriali di aziende chimiche e farmaceutiche.