Terremoto in Centro Italia, il bilancio delle vittime sale a 297: morti due ricoverati

Sale a 297 il bilancio complessivo delle vittime del terremoto del 24 agosto in Centro Italia. Le prefetture di Ascoli Piceno e Rieti hanno comunicato infatti al dipartimento della Protezione civile la morte di altre due persone, una di Amatrice e una di Arquata del Tronto, che in seguito al terremoto erano state ricoverate in gravi condizioni.