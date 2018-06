Il caso Mario Bozzoli raccontato in un minuto

Prosegue la rassegna dei più importanti fatti di cronaca riassunti da Quarto Grado Files, la video rubrica legata al programma televisivo condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Questa puntata è dedicata al caso Mario Bozzoli, l’imprenditore di Marcheno (Brescia) scomparso la sera dell’8 ottobre 2015. "Sono in ritardo, mi cambio e arrivo", dice alla moglie al telefono, dalla fonderia di famiglia, prima di sparire per sempre.



Sei giorni dopo scompare anche un operaio della Bozzoli: Giuseppe Ghirardini. L’uomo viene poi trovato morto nei boschi di Ponte di Legno, avvelenato da cianuro.



Per il delitto di Mario Bozzoli sono indagati due operai e i nipoti e soci dell'uomo: Alex e Giacomo Bozzoli. Erano tutti in fabbrica il giorno della scomparsa dell’imprenditore, insieme a Ghirardini. L’accusa è di omicidio e distruzione di cadavere. Il rapporto tra Mario e i nipoti era caratterizzato da dissidi profondi.



Il corpo dell’imprenditore non è mai stato trovato e si ipotizza che l’uomo non sia mai uscito dalla fabbrica. Ad oggi su questo caso aleggia ancora il mistero.