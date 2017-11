Sconti sulla spiaggia di Sottomarina nel giorno di Ferragosto tra una ventina di venditori abusivi e le forze dell’ordine. Il comandante della compagnia carabinieri di Chioggia, Maggiore Andrea Mattei è rimasto ferito dopo che un abusivo lo ha preso per il collo. Cinque militari sono intervenuti in soccorso del Maggiore che è stato poi trasportato all’ospedale di Chioggia: i medici gli hanno stilato una prognosi di un mese.

Gli scontri - Durante un'operazione antiabusivi, le forze dell'ordine sono state affrontate da una ventina di venditori e lo scontro è stato inevitabile. Il Maggiore Mattei è stato preso per il collo da uno dei venditori fermato grazie all'intervento di altri cinque militari. Lo stesso abusivo ha accusato un malore ed è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale di Chioggia dov'è piantonato. Il blitz delle forze dell'ordine è stato accolto con applausi dalle centinaia di persone presenti sulla spiaggia, all'altezza del bagno Marina Sirenella. L'operazione ha permesso di sequestrare 4330 oggetti in vendita quasi tutti contraffatti.



Zaia: "Non parlatemi di tolleranza" - "E' proprio ora di finirla: chi delinque deve essere punito, è ora di smetterla di fare i perbenisti". Il presidente del Veneto Luca Zaia commenta così gli episodi di Sottomarina luogo di scontri fra forze dell'ordine e gli abusivi. "I delinquenti se ne stiano ben chiusi in galera”, dice Zaia, “credo che la misura sia colma. Non mi si venga a parlare di tolleranza". Il governatore, che porge gli auguri di pronta guarigione al maggiore del carabinieri rimasto ferito, chiede che "il Governo faccia la sua parte e il parlamento ci metta a disposizioni leggi sicure e pene più severe.