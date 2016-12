Sisma, Giannini: scuole cominceranno regolarmente,definire soluzioni

"L'anno scolastico comincerà regolarmente nei luoghi colpiti dal sisma. Nei prossimi 15 giorni faremo il necessario per rispettare le scadenze". Lo assicura il ministro dell'Istruzione Stefania Giannini, al termine dell'incontro a Rieti con il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. Resta da capire dove andranno i ragazzi a scuola, se a Rieti o nei loro paesi. "Non è questo - precisa Giannini - il momento per indicare le diverse soluzioni".