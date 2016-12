Siena, bambino di tre anni si addormentata sullo scuolabus: trovato dopo sette ore nel deposito

Un bambino di Monticiano (Siena) - di tre anni - è rimasto tutto il giorno da solo e al freddo a bordo del pulmino che doveva accompagnarlo a scuola. L'autista del mezzo non si è infatti accorto che il piccolo si era addormentato, e lo ha recuperato solo nel tardo pomeriggio quando, nel deposito, è risalito sullo scuolabus. Il piccolo sta bene e non si è spaventato. I genitori hanno deciso di non sporgere denuncia per sensibilizzare su quanto avvenuto.