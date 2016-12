Sparatoria in strada a Trapani: ferito un pregiudicato, non è grave

Un pluripregiudicato di 42 anni, Salvatore Cirrincione, è rimasto ferito ad una gamba in una sparatoria nel Rione Palma di Trapani. Sull'agguato indagano i carabinieri. L'uomo è stato trasportato da un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate. Non è in pericolo di vita.