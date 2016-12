Sicilia, messi in salvo oltre 4.400 migranti al largo della Libia

Sono circa 4.400 i migranti salvati nella giornata di sabato in seguito a numerose richieste di soccorso arrivate alla Centrale operativa della Guardia costiera, secondo quanto riferiscono le stesse Capitanerie di porto. I profughi viaggiavano a bordo di gommoni e barconi e si trovavano in forti difficoltà al largo delle coste libiche, come racconta la Guardia costiera.