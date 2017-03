Sicilia, l'ex presidente Lombardo assolto per concorso esterno alla mafia

Assolto dall'accusa di concorso esterno alla mafia ma condannato a due anni di carcere, pena sospesa, per voto di scambio aggravato dal metodo mafioso: è la sentenza della Terza Corte d'appello di Catania nel processo all'ex presidente della Regione Siciliana ed ex leader del Mpa, Raffaele Lombardo. Il 19 febbraio 2014 era stato condannato a sei anni e otto mesi col rito abbreviato dal Gup Marina Rizza.

Per i giudici il metodo mafioso non ha assunto il carattere dell'intimidazione, della violenza o dell'omertà, ma comunque è stato eseguito per favorire o facilitare Cosa nostra. Proprio il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso ha mantenuto in vigore il reato che - commesso nel 2008 - altrimenti sarebbe stato prescritto.



"Raffaele Lombardo con Cosa Nostra non c'entra alcunché: è questo quello che dice la giustizia in forma collegiale", ha affermato il suo legale Alessandro Benedetti, commentando l'assoluzione.