Sicilia, 3.500 migranti salvati: 11mila negli ultimi 4 giorni

I numeri dell'emergenza migranti - Ai 5mila di giovedì e ai 2.100 di venerdì si sono infatti aggiunti i circa 400 soccorsi nella giornata di sabato e ai 3.500 recuperati domenica: uomini donne e bambini che erano a bordo di una trentina di gommoni intercettati dai mezzi italiani ed europei. I soccorsi sono scattati tra le 30 e le 40miglia davanti alla Libia.



Porti del sud Italia già sotto pressione - I migranti, molti dei quali provati dalla traversata e dalle violenze subite in Libia, verranno trasferiti nei porti del sud Italia, già sotto pressione per via degli sbarchi dei giorni scorsi. Da Brindisi a Cagliari, da Reggio Calabria ad Augusta fino a Catania e Pozzallo - dove tre giorni fa la commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno dei migranti ha bocciato l'hotspot definendolo "inadeguato e sovraffollato" - non c'è porto che in queste ore non stia accogliendo le persone salvate nel canale di Sicilia.



Arrivi in linea con il 2015 - Nonostante l'ennesima ondata, però, i numeri sono sulla stessa linea di quelli dell'anno scorso: erano 65.319 i migranti sbarcati nel 2015, sono quasi 65mila quelli arrivati dall'inizio dell'anno ad oggi. Più alti, invece, i numeri di coloro che sono accolti nei Centri di prima accoglienza, negli hotspot e nei centri del sistema Sprar: erano 103mila lo scorso anno, sono 123mila quelli accolti nel 2016, con la Lombardia che ne ospita il 13% e la Sicilia l'11%.