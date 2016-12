Ragusa, medico timbrava e poi si allontanava: denunciato per truffa

E' stato denunciato per truffa aggravata ai danni dell'azienda sanitaria provinciale di Ragusa un medico che si faceva pagare gli straordinari senza lavorare. L'uomo, in servizio all'ospedale Regina Margherita di Comiso, è stato colto sul fatto dalle telecamere della polizia, secondo cui timbrava il badge facendo figurare di essere sul posto di lavoro mentre, in realtà, se ne allontanava subito, spesso per andare in sala giochi e scommesse.