Ma l'inchiesta del giudice Rocco Chinnici ribaltò la tesi dell'attentato fallito e il processo si concluse con la condanna all'ergastolo di don Tano Badalamenti, il boss di Cinisi bersaglio degli attacchi e degli sberleffi di Impastato dalla sua Radio Aut.



"Io voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda - diceva Impastato 40 anni fa -. Noi ci dobbiamo ribellare. Prima che sia troppo tardi, prima di abituarci alle loro facce, prima di non accorgerci pià di niente". Il suo delitto, all'epoca, passò quasi sotto silenzio: Impastato infatti fu ucciso proprio lo stesso giorno in cui fu ritrovato il corpo di Aldo Moro, assassinato dai brigatisti dopo 55 giorni di prigionia.



Il fratello: "L'ora del passaggio di testimone" - Oggi a "Casa Memoria", l'abitazione che Peppino condivise con la mamma Felicia e il fratello Giovanni a Cinisi, a soli cento passi di distanza dall'abitazione del boss Badalamenti, è diventata un luogo di pellegrinaggio e di riflessione, in cui 50mila persone all'anno vengono a visitare il tempio di un martire della criminalità organizzata. "Se dopo 40 anni tanta parte della società e la migliore gioventù si riconoscono nei principi che hanno guidato la nostra rivolta delle coscienze, vuol dire che è stato raggiunto l'obiettivo più importante. E' una vittoria ancora più grande della condanna di chi ordinò il delitto".



Secondo Giovanni, è dunque l'ora del "passaggio di testimone" ai giovani, a quelli che vengono a visitare i luoghi di Peppino. Adesso tocca a loro, dice suo fratello, "far sentire la sua voce e la voce di chi si impegna per la giustizia e la libertà".