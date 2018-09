Papa in Sicilia, appello ai mafiosi: "Convertitevi o sarete persi"

"Non si può essere mafiosi e credere in Dio" - "Non si può credere in Dio ed essere mafiosi. Chi è mafioso - ha proseguito - non vive da cristiano, perché bestemmia con la vita il nome di Dio-amore. Oggi abbiamo bisogno di uomini e di donne di amore, non di uomini e donne di onore; di servizio, non di sopraffazione; di camminare insieme, non di rincorrere il potere".



"Unico populismo è servire il popolo senza accusare" - "Senti la vita della tua gente che ha bisogno, ascolta il tuo popolo. Questo è l'unico populismo possibile, l'unico 'populismo cristiano': sentire e servire il popolo, senza gridare, accusare e suscitare contese", ha sottolineato durante la messa al Foro Italico davanti a 80mila fedeli.