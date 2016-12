Palermo, uomo ucciso a coltellate durante una rissa

Un uomo è stato ucciso a coltellate, durante una rissa, nel quartiere Cruillas di Palermo. Quattro persone, coinvolte nella lite, sono rimaste ferite e sono state portate all'ospedale Cervello. La rissa è scoppiata in piazza Lampada della Fraternità. Non sono ancora noti i nomi della vittima e le cause della lite. E' il secondo omicidio per futili motivi della giornata a Palermo.