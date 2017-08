Palermo, sorpresi dalla polizia a fare sesso in auto: 10mila euro di multa

Al cuor non si comanda... e neanche al sesso. Lo può confermare la coppia di amanti focosi sorpresa dalla polizia stradale mentre consumava un rapporto in auto, vicino allo svincolo di Partinico, sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Interrotti nell'amplesso dagli agenti, i due sono stati multati di 10mila euro. A nulla è valsa la giustificazione che è stata messa a verbale: "Non sapevamo che fosse proibito".

"Sono controlli che facciamo con una certa frequenza - ha spiegato la polizia stradale, come riporta Il giornale di Sicilia - e anche le multe sono frequenti, soprattutto in quella zona dove le auto in sosta rischiano di creare pericolo per gli automobilisti".



"Il reato è stato depenalizzato, ma c'è una ammenda che deve essere pagata", la precisazione degli agenti alla coppia che cercava di giustificarsi.