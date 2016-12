Nuova strage di migranti nel Mediterraneo: recuperati 39 cadaveri, 21 vittime sono donne

I corpi in una pozza di carburante - "Quando la nostra equipe si è avvicinata al primo gommone, ha visto dei cadaveri che giacevano sul fondo dell'imbarcazione in una pozza di carburante - ha detto Jens Pagotto, capo missione di Msf per le operazioni di ricerca e soccorso, parlando del primo recupero -. I sopravvissuti hanno passato diverse ore a bordo con i cadaveri. Molti di loro sono troppo traumatizzati per riuscire a raccontare quanto accaduto. Non è ancora chiaro come queste donne siano decedute."



Tra i sopravvissuti anche 50 bambini - Le equipe hanno trasferito a bordo della nave Aquarius 209 persone (177 uomini e 32 donne), tra cui 2 donne incinte e 50 bambini, di cui 45 non accompagnati. "Anche in questa occasione quando siamo arrivati per effettuare le operazioni di soccorso, due dei gommoni erano già sgonfi su un lato e avevano cominciato ad imbarcare acqua", ha spiegato Kim Clausen, coordinatore delle operazioni di Msf sulla Bourbon Argos.



Un minore tra le 17 vittime al largo della Libia - Nella seconda operazione, al largo delle coste libiche, sono stati recuperati 17 corpi, tutti di sesso maschile, tra cui quello di un minore. Sul posto è intervenuta la nave militare irlandese James Joyce. Raggiunto il barcone, l'equipaggio ha tratto in salvo 452 migranti. Successivamente, su indicazione degli stessi migranti, è stata ispezionata la stiva, nella quale sono stati trovati i cadaveri. Causa del decesso - secondo prime informazione - potrebbe essere stata un'asfissia provocata dai gas di scarico del motore del barcone.