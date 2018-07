Migranti, Oim: "Testimoni a Pozzallo parlano di 4 somali morti"

Quattro somali, tra i 450 migranti a bordo del barcone soccorso dalle navi della Guardia di finanza e di Frontex nei giorni scorsi, sarebbero morti dopo essersi gettati in acqua nella speranza di raggiungere una nave in lontananza. Lo ha scritto su Twitter il portavoce dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Italia, Flavio di Giacomo, riferendo quanto raccontato dai migranti che sono sbarcati nella notte a Pozzallo.