Migranti, la nave Diciotti è arrivata al porto di Pozzallo di Ragusa

La nave della Guardia costiera è così arrivata a Pozzallo con il suo "carico" di oltre 500 migranti soccorsi nell'arco di una settimana. A bordo ci sono i 42 superstiti salvati dalla Trenton, della marina militare Usa, dal naufragio al largo della Libia, avvenuto sette giorni fa, in cui risultano 12 dispersi. Un salvataggio che ha avuto uno strascico di polemiche con l'Ong di SeaWatch. Gli altri migranti sono stati presi in carico venerdì scorso nell'ambito di soccorsi effettuati da navi mercantili nel mare Mediterraneo, compreso il cadavere di un uomo.



"Sono stanchi e provati dal lungo tragitto in mare, con condizioni meteo alterne", afferma un soccorritore che li ha visti a bordo. La maggioranza sono donne, poi bambini, molti dei quali non accompagnati, e uomini. Il più piccolo ha pochi mesi. Dieci di loro hanno avuto bisogno di essere trasbordati da nave Diciotti, prima dell'approdo, con una motovedetta della capitaneria di porto di Pozzallo: sei bambini, tre donne e un ventunenne, perché disidratati e bisognosi di immediate cure mediche. I più piccoli sono stati portati in braccio da volontari della Croce rossa sotto una tenda bianca.



Si lavora allo sbarco dalla nave, che nei giorni scorsi ha sostato al largo di Malta, che comincerà a notte inoltrata. E' fatta scendere per prima la salma dell'uomo che è stata recuperata da un mercantile e trasbordata sulla nave della Guardia costiera.