Messina, aereo monoposto precipita e tenta ammaraggio: pilota salvo

Un aereo monoposto è precipitato in mare nell'area del molo di Schisò, davanti agli stabilimenti balneari del lungomare di Giardini Naxos, nel Messinese. Per cause da accertare, il velivolo ha improvvisamente perso il suo assetto di volo e il pilota ha tentato un ammaraggio avvenuto a pochi metri dalla battigia. Il pilota si è salvato, soccorso e portato a riva.