Maltempo, i nubifragi sferzano il Sud: dispersa una famiglia a Lamezia

Desta particolare preoccupazione, riporta lametino.it, la sorte di di una famiglia composta da una madre con i suoi due figli a Lamezia Terme. La donna era a bordo della sua auto nella zona di San Pietro lametino, insieme ai due bambini quando è arrivato il forte temporale. Da allora è partita la macchina dei soccorsi che si è subito attivata per trovare la famiglia. Le ricerche sono effettuate da Polizia, Carabinieri, vigili del fuoco e Protezione Civile che hanno attivato tutti i mezzi possibili per ritrovarli. In un primo momento si era parlato di un ritrovamento ma le ricerche sono ancora in corso.



Volo diretto a Lamezia Terme dirottato a Bari per maltempo - Disavventura per i passeggeri di un volo Milano - Lamezia Terme partito giovedì sera e dirottato a Bari in piena notte a causa del maltempo che si è abbattuto sulla Calabria. Le 153 persone a bordo del volo Easyjet dovevano partire come da programma alle 19:25 dall'aeroporto di Milano Malpensa per raggiungere lo scalo calabrese. Decollato con un'ora di ritardo l'aereo, dopo aver sorvolato la Calabria, è stato dirottato verso l'aeroporto di Bari Palese a causa di un nubifragio che ha colpito Lamezia Terme. Qui, dalle 23, i passeggeri, stanchi e affamati, sono rimasti in attesa di informazioni. In molti si sono domandati perché Bari, città con pochi collegamenti con la Calabria, e non Napoli. Qualcuno ha dato in escandescenze quando è stato comunicato che i bus sarebbero partiti venerdì mattina, con dodici ore di ritardo rispetto all'arrivo previsto a cui si devono aggiungere almeno altre cinque ore per arrivare a Lamezia Terme.



Piove in uffici tribunale Catania - Cascate d'acqua dentro gli uffici della cancelleria del tribunale di Catania in via Crispi e in una sala di udienza. Nella quarta sezione distaccata l'acqua caduta dai lucernari, con guarnizioni che non tengono, sul tetto ha allagato gli uffici, le scrivanie, carte: il tutto è documentato in alcuni video registrati mentre l'acqua cadeva copiosa.