Isole Eolie, i pescatori contro i delfini: "Danneggiano la nostra attività"

Come riferisce l'edizione palermitana di "Repubblica", i professionisti del mare sono esasperati. Per loro parla Giuseppe Spinella, vicepresidente del Co.Ge.Pa, il consorzio che riunisce le 119 imbarcazioni attive attorno alle isole Eolie. "La situazione non è più sostenibile, ogni notte in mezzo al mare c’è una guerra per sopravvivere. Sia chiaro, noi non abbiamo nulla contro i delfini ma una situazione bisogna trovarla: o i pescatori o loro. Chiediamo lo stato di calamità naturale".