Coppia uccisa a Catania, la figlia contro Renzi: "Ci metta la faccia"

"La morte dei miei genitori evidentemente non merita neppure un tweet da parte del premier Renzi e del ministro Alfano". Lo dice Rosita Solano, figlia dei due coniugi uccisi a Palagonia (Catania). "Voglio giustizia e non polemiche politiche: Renzi venga a parlami, a metterci la faccia, non vogliamo defilé in chiesa", aggiunge. "Quando è stato nominato premier ho pensato che l'Italia finalmente si sarebbe fatta valere anche in Europa, invece...".