Catania, abusava di minori dopo averli cosparsi di olio santo: arrestato parroco

Costringeva ragazzini di 14 anni a subire e compiere atti sessuali approfittando del suo ruolo di sacerdote. Per questo don Pio Guidolin, parroco di Catania , è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata su minori. Gli abusi si sarebbero ripetuti per anni, fin dal 2014. Il prete cospargeva gli adolescenti di olio santo dicendo che si trattava di "atti purificatori" che lenivano le loro sofferenze.

Quando uno dei ragazzi abusati ha cercato di ribellarsi raccontato le violenze subite, è stato isolato dalla comunità di fedeli e accusato di calunniare il sacerdote. E' emerso inoltre che don Guidolin, per fare pressione sui genitori dei ragazzini che intendevano denunciare l'accaduto, abbia minacciato di chiedere l'intervento di esponenti della criminalità organizzata. Uno dei genitori delle vittime è stato denunciato per favoreggiamento perché, dopo che il figlio aveva parlato con l'autorità giudiziaria, aveva avvertito il sacerdote delle indagini.



La Curia etnea, venuta a conoscenza di quanto accaduto, ha allontanato il religioso dalla parrocchia avviando un processo canonico al Tribunale ecclesiastico, al momento in appello davanti alla Congregazione per la dottrina della fede, dopo la condanna in primo grado alla sanzione massima della riduzione allo stato laicale.