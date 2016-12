17:14 - Sotto il Crocifisso, tra stucchi e marmi sono stati preparati i letti per accogliere i migranti. Succede a Palermo, nella chiesa sconsacrata di San Carlo, accanto al centro Caritas Santa Rosalia. Tra mosaici e immagini sacre, i profughi hanno trovato un rifugio. I volontari della Caritas hanno attrezzato anche centri ed ex scuole creando un riparo per 550 disperati giunti sulle nostre coste negli ultimi giorni.