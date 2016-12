Dell'Utri, la condanna è irrevocabile Il ministro Orlando avvisa il Libano

13:42 - Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha comunicato alle autorità libanesi che la sentenza di condanna di Marcello Dell'Utri è ora diventata irrevocabile. "La sentenza - spiega il ministero - è divenuta infatti esecutiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione". Subito dopo la sentenza della Cassazione, emessa venerdì sera, la Procura di Palermo ha emesso un ordine di carcerazione per Dell'Utri, che si trova in Libano.

Fonti: "Molto difficile estradizione a breve" - Una fonte qualificata a Beiruth ha detto che è "molto difficile" che le autorità libanesi concedano l'estradizione a Marcello Dell'Utri nei prossimi giorni e ha spiegato: "Il procuratore generale deve esaminare tutta la documentazione arrivata pochi giorni fa".