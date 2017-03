Dopo la protesta davanti alla sede della Regione Sicilia , alla quale ha partecipato anche Pif, i disabili gravissimi hanno realizzato un video-messaggio indirizzato al Capo dello Stato Sergio Mattarella. "Presidente ci aiuti" , questo il titolo del filmato postato sulla pagina Facebook "Siamo handicappati no cretini" in cui chiedono più fondi per l'assistenza. "Se siamo una priorità, ce lo dimostri", dicono.

Nel video appaiono per primi Gianluca e Alessio Pellegrino, i due fratelli tetraplegici lasciati per ore in anticamera dall'ex assessore regionale alla Famiglia Gianluca Miccichè, costretto poi per questo a dimettersi. Gli altri protagonisti sono mamme e papà di ragazzi non autosufficienti che raccontano il dramma di chi convive ogni giorno con la disabilità, senza un'assistenza adeguata.



"Siamo stanchi e vessati. Ci rifiutiamo di vivere in un Paese non all'altezza delle leggi che ha creato", affermano. "Lottiamo ogni giorno, gridiamo contro un sistema inaffidabile che ci tratta da stupidi", aggiungono. "Le istituzioni continuano a prenderci in giro con tavoli tecnici, ma devono semplicemente finanziarsi", denunciano. Il video si chiude con una ripetuta richiesta di "aiuto" a Mattarella.