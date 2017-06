Si è spenta a 110 anni suor Candida, la religiosa più anziana del mondo

Suor Candida, nata a Quinzano, in provincia di Verona, il 20 febbraio 1907, da 85 anni era consacrata alla spiritualità di San Camillo de Lellis, patrono degli ammalati, degli infermieri e dei luoghi di cura. Proprio lo scorso febbraio, in occasione del centodecimo compleanno, aveva ricevuto gli auguri e la benedizione apostolica di Papa Francesco.



La religiosa, la più anziana del mondo, è entrata a far parte della "croce rossa" di San Camillo all'età di 20 anni. Il suo primo ingresso nell'Istituto delle Ministre degli Infermi di Lucca è avvenuto il 5 gennaio del 1931 e da quel giorno, fino al 2000, suor Candida ha prestato servizio come infermiera professionale in molte città italiane.