Scuola, insegnante di matematica milanese in corsa per il Global Teacher Prize

Il premio - Giunto alla quarta edizione, il Global Teacher Prize - organizzato dalla Varkey Foundation - è stato istituito per premiare un/una insegnante eccezionale, che abbia lasciato il segno e che abbia dimostrato come il ruolo dei professori o maestri sia fondamentale per la società.



I 50 finalisti saranno ridotti a 10 dal Prize Commitee e i risultati di questa ulteriore selezione saranno annunciati nel febbraio 2018. Tra i 10 finalisti, la Global Teacher Prize Academy sceglierà poi il vincitore. La cerimonia di premiazione si terrà a Dubai il 18 marzo del prossimo anno.



"Testimonia i successi degli insegnanti, e il profondo impatto che hanno nella vita di tutti noi", ha detto Sunny Varkey, fondatore della Varkey Foundation e del premio, congratulandosi con Lorella Carimali per essere arrivata tra i 50 finalisti.



La grande passione per la matematica - Prof. Carimali ha rinunciato a impieghi remunerativi nel settore dell'informatica per dedicarsi all'insegnamento. La matematica per lei è una passione da trasmettere. "Sono nata e cresciuta in una casa di ringhiera ed è stata per me una delle mie più grandi fortune - ha spiegato l’insegnante - Ho infatti imparato come la condivisione, l'unione e il confronto siano elementi importanti se non fondamentali per la crescita della nostra società. La passione per la matematica è sempre stata dentro di me e fin da piccola ho sempre desiderato fare l'insegnante.Aver preso la laurea in matematica prima e diventare poco dopo insegnante di ruolo è stato per me un grande riscatto sociale oltre a rappresentare una grande spinta motivazionale sul mio ruolo e nella mia disciplina".



I suoi metodi prevedono la combinazione di classi di studenti e discipline diverse. Il suo obiettivo è quello di far interagire studenti di livello diverso per realizzare una crescita collettiva. Inoltre, Lorella si assicura che i suoi studenti imparino a essere cittadini del mondo. Un approccio che è piaciuto tanto agli studenti con cui ha lavorato e che ha cambiato il loro modo di intendere la matematica, che non appare più come un semplice insieme di formule, ma come uno strumento per avvicinarsi alla realtà.