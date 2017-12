Prof "da incubo", a Medicina i docenti più odiati

Prof, non ti sopporto!

Secondo i dati Almalaurea, sono i laureati del gruppo scientifico e dell’insegnamento i più soddisfatti del rapporto con i docenti. L'altra faccia della medaglia, come dicevamo, è caratterizzata dai gruppi di Architettura, Giurisprudenza, Medicina e Odontoiatria. E sono proprio gli studenti di Medicina a guidare la top 5 di chi è meno affezionato ai propri insegnanti: il 24,3% del campione rilevato da Almalaurea ha dato un giudizio negativo su di loro. Solo il 14,6% si reputa contento, molto al di sotto della media, fissata al 21,7%. Sul podio nella classifica degli studenti più "stressati" dai professori ci sono quelli del settore giuridico (19,2%) e di Architettura (19,7%). Quarto e quinto posto per Educazione fisica (15,3%) e Ingegneria (14,9). Al primo posto tra gli studenti più soddisfatti, invece, troviamo quelli del settore scientifico (molto soddisfatto per il 27,7%) poi quelli dell'insegnamento (24.7%) e dell'ambito letterario (28,3%). Tra i primi cinque anche quelli del settore geo-biologico (25,5%) e quelli di Agraria (23,5%).



Tutta colpa dello studio?

Ma cosa hanno di male i prof meno amati? Sono antipatici? Scontrosi? Lunatici? Forse, ma un dato da non sottovalutare è quello che sottolinea Almalaurea sul carico di lavoro rispetto alla durata del corso di studi. In generale, 31 laureati su 100 lo ritengono decisamente adeguato alla durata del corso di studio e il 49% moderatamente adeguato. Ma, probabilmente, non sorprenderà sapere che i laureati più critici sull'adeguatezza del carico sono proprio quelli dei gruppi di Medicina e Odontoiatria, Architettura e giuridico (con valori dal 67 al 72%), mentre al polo opposto - anche questo dato corrisponde in parte con la classifica di gradimento precedente - si trovano i laureati dei gruppi politico-sociale, psicologico e insegnamento (tutti 87%).